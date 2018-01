Busca no celular motiva ação imediata - Link - Estadão

Pesquisa do Google indica que 55% das ações planejadas em uma busca acontecem dentro de uma hora

SÃO PAULO – Onde você faz pesquisas utilizando o celular e o que faz depois de encontrar o que quer? O Google fez uma parceria com a Nielsen para encontrar essas respostas. A pesquisa mostrou que a busca feita no celular tem resultado prático veloz. Em 55% dos casos, no máximo em uma hora depois da pesquisa.

A razão desse imediatismo seria a combinação da proximidade física de uma ação e da necessidade de se tomar uma decisão, acredita Ben Chung, gerente de produtos de marketing e propaganda móvel do Google, responsável por divulgar a pesquisa no blog Google Mobile Ads.

Os números mostram que 45% das buscas móveis são feitas para tomar decisões e esse número chega a dois terços quando as pessoas estão dentro de uma loja. Ao contrário da expectativa de que os celulares são mais usados na rua ou em movimento, 77% das buscas acontecem em casa ou no trabalho.

Os participantes da pesquisa tiveram que registrar suas buscas por duas semanas, resultando em 6 mil buscas, e depois responder a uma questionário com o que faziam depois, permitindo um desenho das atividades online e offline de cada usuário.

Veja a pesquisa completa. (em inglês)

Foto: Reprodução