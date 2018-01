Busca social chega ao Google brasileiro - Link - Estadão

O Google anunciou nesta quinta-feira que estenderá a sua ferramenta de busca social, que faz sugestões individualizadas de tweets e atualizações de redes sociais relacionadas com o assunto da pesquisa, para mais 19 línguas, incluindo o português. Segundo a assessoria da companhia no Brasil, o serviço entrará no ar nos próximos dias.

O post do anúncio no blog do Google explica como o mecanismo funciona: “Os resultados das buscas sociais são visíveis apenas para vocês e só aparecer quando você escolher logar na sua conta do Google. Se você está logado, o Google sugere quais as pessoas que você deseja que apareçam nos seus resultados, incluindo cotatos do Gtalk, do Gmail, as pessoas que você segue no Google Reader e no Buzz, e de todas as redes sociais que você linkou com sua conta”.

Atualizações do Twitter, Facebook, MySpace podem aparecer se forem relacionadas com o assunto da busca, e a prioridade é para pessoas que já fazem parte dos seus contatos em um ou mais redes sociais. O Google tem um acordo com o Twitter para o uso do conteúdo, mas não com a empresa de Mark Zuckerberg, por exemplo, que acredita que a companhia rival usa seu material indevidamente.

Veja o vídeo de demonstração do serviço, em inglês: