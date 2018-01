Busca social do Facebook chega a mais usuários - Link - Estadão

Graph Search, que pesquisa conteúdo compartilhado por amigos, é liberado para usuários que usam a rede em inglês

SÃO PAULO – Lançado pelo Facebook em janeiro, o sistema de buscas Graph Search será liberado nas próximas semanas para todos os usuários dos Estados Unidos. O Graph Search aparece em uma barra de buscas, no topo da página da rede social, quando o usuário está logado.

O sistema permite fazer pesquisas entre o conteúdo compartilhado e publicado pelos amigos dos usuários e pessoas conectadas a eles. Por exemplo, é possível digitar “Amigos dos meus amigos que vivem em Londres”, ou “Fotos de amigos tiradas em São Paulo”, “Amigos que curtiram a página ‘X’”, entre diversas outras possibilidades (veja o teste do Link).

O Graph Search está disponível somente em inglês, para usuários que optaram pela versão norte-americana do Facebook. Usuários brasileiros podem testar a ferramenta alterando as informação de país de sua conta.

A barra do buscador aparecerá automaticamente ao longo das próximas semanas, segundo a empresa. Até então a ferramenta estava disponível para apenas alguns usuários que se inscreveram para testá-la. O Facebook não informou se haverá versões da busca social para outros idiomas.

“Os resultados do Graph Search são personalizados e únicos para cada usuário, baseado no conteúdo compartilhado com cada um”, disse o Facebook em comunicado. “Isso significa que se outra pessoa fizer a mesma busca, ela verá resultados diferentes porque ela tem amigos diferentes.”

Segundo o Facebook, nos últimos meses “dezenas de milhões” de usuários que já tinham acesso ao sistema ajudaram a melhorá-lo, em termos de velocidade, relevância dos resultados, interface e entendimento das palavras digitadas na pesquisa.

