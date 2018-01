Busca social no Bing - Link - Estadão

O Bing, buscador da Microsoft, inaugura nesta quarta-feira, 9, um recurso para fazer buscas nos tópicos mais comentados nas fanpages do Facebook, nos moldes do que já acontece com a busca de assuntos no Twitter (disponível apenas na versão norte-americana do Bing).

O recurso foi anunciado em um evento pelo vice-presidente sênior do Bing, Yusuf Mehdi, e divulgado pelo blog do Bing. A busca no Facebook funciona pelo endereço www.bing.com

Além das fanpages, o Bing ‘social’ também fará buscas nos links mais compartilhados pelos usuários do Facebook que permitem que suas atualizações de status sejam compartilhadas com todos os membros da rede social. Os resultados só mostrarão o conteúdo dos links publicados pelos usuário. Nomes e fotos dos perfis não aparecem de acordo com o Bing.