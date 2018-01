Buscador mais usado na China é alvo de hackers do Twitter - Link - Estadão

O Baidu, o buscador mais usado na China, foi invadido nesta terça-feira por um grupo que se denomina como ‘Exército Cibernético Iraniano’. O grupo de hackers, também responsável por tirar o Twitter do ar no mês passado, tomou a página principal do Baidu e a substituiu por um grande fundo negro com a bandeira do Irã. O mecanismo de busca ficou sem funcionar por pelo menos quatro horas.

“Esta manhã, o registro de domínio Baidu nos Estados Unidos foi afetado, levando à inacessibilidade”, divulgou o Baidu, que domina 60% do mercado de buscas chinês.

Assim como na invasão da ferramenta de microblogging, em dezembro, eles não deram maiores explicações dos seus motivos, postando apenas que “o site foi invadido pelo Exército Cibernético Iraniano”.