BuscaPé compra empresa da Colômbia - Link - Estadão

Em mais uma investida no comércio eletrônico da América Latina, o grupo BuscaPé comprou a empresa colombiana de pagamentos pela internet PagosOnline.net.

De acordo com o jornal El Tiempo o BuscaPé terá participação em 75% dos negócios da empresa colombiana. Os detalhes do negócio não foram divulgados, mas o grupo BuscaPé confirmou a aquisição.

Com cerca de 30 milhões de visitantes mensais, o BuscaPé é líder na América Latina em comparação de preços online e está presente em 28 países da região. No Brasil, o grupo controla os sites de comparação de preços em lojas online BuscaPé, QueBarato e BondFaro, além dos sites e-Bit, que reúne informações sobre empresas de comércio eletrônico, e o Pagamento Digital, uma plataforma para fazer transações online, nos moldes do site PayPal e PagSeguro.

O gerente geral do PagosOnline.net, José Fernando Vélez, disse ao El Tiempo que a empresa continuará a desenvolver seus projetos e serviços individualmente, apesar de ter uma operação que coincide com outros portais do grupo BuscaPé. O PagosOnline.net tem cerca de 5 mil clientes e cresce anualmente 400%, desde a fundação, há 7 anos.

O BuscaPé foi fundado há cerca de 10 anos por um grupo de quatro amigos, empreendedores brasileiros. No ano passado, o grupo de mídia Naspers, original da África do Sul, adiquiriu 91% de participação no BuscaPé por US$ 342 milhões, em uma das maiores aquisições de uma startup brasileira.