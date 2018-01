Búzios; Paraty e Campos do Jordão recebem 4G - Link - Estadão

Internet móvel de quarta geração depende de formalização com governo para valer comercialmente

SÃO PAULO – A Claro, operadora de telefonia móvel pertencente à América Movil, do bilionário mexicano Carlos Slim, já lançou a rede 4G nas cidades de Búzios e Paraty (RJ), além de Campos do Jordão (SP) antes do previsto, segundo o presidente da empresa, Carlos Zenteno.

Paraty foi escolhida por se tratar de uma cidade turística. FOTO: Murilo Roncolato/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Estamos lançando as primeiras cidades de 4G no Brasil. Criamos um circuito de experiência para nossos clientes”, afirmou o executivo a jornalistas nesta quarta-feira, 22, durante evento do setor em São Paulo.

Apesar da afirmação de que as redes já lançadas não são testes, elas ainda não podem ser usadas comercialmente, pois ainda é necessária uma formalização com o governo.

O executivo ressaltou ainda que o objetivo da empresa é levar a rede 4G a todas as cidades que irão receber a Copa das Confederações até abril de 2013, conforme a meta estabelecida pelo governo.

Zenteno também explicou que o fato de Búzios, Paraty e Campos do Jordão serem cidades turísticas influenciou na escolha desses locais, para que a operadora possa também mostrar o serviço aos consumidores de outras cidades.

/REUTERS