Buzz dói no bolso do Google - Link - Estadão

O Google frequentemente sofre problemas com a Justiça dos países em que atua devido à questão da privacidade. Pois agora doeu no bolso. O gigante da web fechou um acordo em ação que alegava violações de privacidade em seu serviço de rede social Google Buzz, nesta sexta-feira, 3.

O acordo fechado com um usuário dos Estados Unidos que abriu o processo contra o Google prevê o pagamento de US$ 8,5 milhões para cobrir gastos com assistência jurídica e doações para organizações de defesa de privacidade na internet. Também determina que o Google divulgue amplamente os aspectos de privacidade do Google Buzz.

Como resposta o Google fez um anúncio após o fechamento do acordo em que se compromete a promover mudanças em sua política de privacidade para torná-la “mais transparente e compreensível”, segundo afirmou o conselheiro da companhia, Mike Yang.

Lançado em fevereiro, o Buzz usava, inicialmente, os contatos listados na conta de e-mail de usuários para formar os contatos da rede social, que fica visível para todos. O Google foi rápido em desfazer essas configurações para que a configuração padrão fosse de manter esses contatos privados.

/DAN LEVINE (REUTERS)