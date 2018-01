'BuzzFeed Brasil' estreia nesta sexta - Link - Estadão

Site estreará com conteúdo em português feito por usuários de curso online feito por crowdsourcing, o Duolingo

SÃO PAULO – Um dos sites mais populares da internet dos últimos tempos, o BuzzFeed, ganhará versão em português a partir dessa sexta-feira, 18.

O nome não é novidade para quem usa o Twitter e o Facebook e se depara com posts bem humorados e virais com listas, notícias, charges, vídeos e GIFs animados com títulos como “29 coisas subestimadas sobre estar chegando aos 30″ ou “10 fantasias de última hora para o Halloween”, sempre em um formato ágil, com ênfase em imagens e pouco texto.

Uma novidade curiosa é que o conteúdo do site norte-americano será vertido do inglês para o português não por profissionais ou por robôs, mas sim por alunos do site Duolingo, dedicado ao ensino de idiomas grátis online.

Além do BuzzFeed, a CNN também entrou na parceria, e também contará com as traduções, explica o fundador do Duolingo, Luís von Ahn, em comunicado à imprensa.

“Ao combinar diversas versões de traduções de frases criadas por alunos, a nossa tecnologia é capaz de produzir traduções tão precisas quanto as feitas por profissionais, atendendo aos padrões de qualidade de duas grandes editoras”, diz ele.

Veja abaixo um exemplo de tradução feita por um usuário do Duolingo para um post original do BuzzFeed.

