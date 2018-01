Buzzfeed lança canal no YouTube com a CNN - Link - Estadão

Anúncio oficial deve ser feito na tarde desta terça-feira; plano é lançar três vídeos por semana formatados para serem compartilhados nas redes sociais

SÃO PAULO – O site de notícias BuzzFeed fechou uma parceria com a CNN para criar um novo canal de vídeos no YouTube. Segundo o Wall Street Journal, o “CNN Buzzfeed” será anunciado nesta terça-feira, 28, e terá conteúdo produzido para ser compartilhado pelas redes sociais.

O plano inicial do BuzzFeed é publicar três vídeos por semana no modelo já consagrado no site, que mistura eventos da atualidade com humor e cultura pop. Imagens de arquivo da CNN serão usadas para compor esses vídeos.

O diretor de operações do BuzzFeed, Jon Steinberg, disse ao Wall Street Journal que será investida uma soma de oito dígitos nos próximos dois anos no canal. O Buzzfeed recebeu recentemente um aporte de US$ 19,3 milhões.

A novidade marca os esforços do Buzzfeed para se consolidar como fonte de notícias para adultos entre 18 e 34 anos, ao mesmo tempo em que aproxima a CNN de um público mais jovem do que sua audiência.