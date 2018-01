BuzzFeed pode valer US$ 850 mi com aporte - Link - Estadão

Topo da lista. Jonah Peretti (esq.), cofundador, e Ben Smith, editor-chefe do BuzzFeed FOTO: NYT Jonah Peretti (esq.), cofundador, e Ben Smith, editor-chefe do BuzzFeed FOTO: NYT

Mike Isaac

The New York Times

Aqui estão três conceitos sobre o BuzzFeed, startup de conteúdo viral:

1 – É uma sensação do tráfego online que atrai em média 150 milhões de usuários por mês.

2 – Listas numeradas, como esta, é que o tornaram famoso e o que mais atrai seu público.

3 – O BuzzFeed quer ser conhecido por mais, muito mais.

Para que esta aspiração se torne realidade, o site acabou de receber um investimento de US$ 50 milhões da Andreessen Horowitz, conhecida empresa de capital de risco do Vale do Silício. O investimento elevará o valor da companhia para US$ 850 milhões, segundo fonte com conhecimento do negócio (para efeito de comparação, o tradicional diário Washington Post foi comprado por US$ 250 milhões).

A dúvida é se o BuzzFeed conseguirá manter a agilidade e as capacidades de uma startup de tecnologia e ao mesmo crescer e se tornar uma grande companhia de mídia.

“À medida que crescemos, como poderemos manter uma cultura que também seja empreendedora?”, indagou Jonah Peretti, cofundador e diretor executivo da empresa. “E se um estúdio de Hollywood ou uma organização de mídia fossem administrados como uma startup?”.

De acordo com Peretti, a nova injeção de dinheiro será usada para realizar várias mudanças importantes, incluindo novas seções de conteúdo, uma nova incubadora interna para novas tecnologias e possíveis aquisições, além da injeção de mais recursos na sua divisão de vídeo com sede em Los Angeles, a BuzzFeed Motion Pictures. O objetivo: tentar uma série de novas funções, e rápido.

A companhia, com sede em Nova York, foi fundada em 2006 como uma espécie de laboratório de conteúdo viral – listas que podem ser compartilhadas, vídeos e memes que agitam os sites de mídia social. Mas nos últimos anos, ela vem adicionando conteúdo mais tradicional, criando uma reputação de conseguir furos e artigos aprofundados, tentando reunir os dois lados em um único site.

O que realmente diferencia o BuzzFeed, segundo Peretti, é seu domínio da tecnologia. A companhia, que conta hoje com 550 funcionários, tem sido bem sucedida na distribuição de suas listas e conteúdo por meio de aparelhos móveis e sites sociais como Facebook e Twitter. Redes sociais representam 75% do tráfego referencial do site.

Segundo Chris Dixon, sócio na Andreessen Horowitz, que deverá participar da diretoria da startup , “o BuzzFeed é mais do que uma empresa de tecnologia. Eles adotam a cultura da internet. Tudo é otimizado para os canais sociais e dispositivos móveis”. Entretanto, a startup depara com o mesmo problema enfrentado por outras publicações mais tradicionais – as taxas de publicidade online tradicional, em sites de interesse geral como o BuzzFeed, têm diminuído a cada ano.

Contra isso, os sites precisam aumentar constantemente o tráfego de dados, ou inovar e passar para novas áreas potencialmente mais lucrativas como vídeo e publicidade nativa.

Grande parte da receita da companhia já provém dos BuzzFeed Creative, unidade com 75 funcionários dedicada a criar vídeo personalizado para marcas e conteúdo de publicidade no estilo de listas, similares ao seu próprio conteúdo. Peretti não forneceu detalhes, mas disse que a receita da companhia no primeiro semestre de 2014 foi duas vezes maior do que a do primeiro semestre de 2013. De acordo com Dixon, até o final de 2014 a empresa deve gerar receita de milhões de dólares na casa dos três dígitos.

Para alguns analistas a dependência do BuzzFeed dos sites de mídia social é um risco. “Se o Facebook decidir alterar seus algoritmos amanhã, essas editoras virais podem desaparecer num piscar de olhos”, disse Nate Elliott, analista da Forrester Research. “Eles estão colocando toda sua existência nas mãos de uma outra companhia.

