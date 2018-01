Cabos submarinos do Google estão sendo devorados por tubarões - Link - Estadão

FOTO: Wikimedia Commons FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – O Google tem investido muito dinheiro recentemente em cabos submarinos, dedicados a tentar aumentar a velocidade de acesso e transmissão de dados para os seus muitos serviços. Uma parte desse orçamento, entretanto, tem sido dedicada a… tubarões.

Não, não é dessa vez que a empresa contratou Steven Spielberg para uma sequência do filme dos anos 70: o que acontece é que os tubarões adoram devorar os cabos submarinos, de maneira que a empresa está tendo de reforçar os fios com Kevlar, um material leve e muito resistente utilizado, por exemplo, nos uniformes do exército americano. Foi o que declarou Dan Belcher, gerente de produtos do Google, em um evento em Boston.

Mas por que os tubarões tentam morder os cabos? De acordo com o site oAfrica, é porque a transmissão de dados no fundo do oceano acaba por criar um campo eletromagnético que pode ser percebido pelos tubarões como um cardume de peixes. Não é a primeira vez, entretanto, que isso acontece: em 1987, uma matéria do New York Times mostrava o interesse dos peixes por cabos da AT&T.