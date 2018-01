Cada óculos com sua tela - Link - Estadão

Usando lentes 3D, plateia assiste a desfile de moda no Japão. Com a febre do formato, já estão chegando ao mercado

modelos de óculos mais bonitos

Até agora, somente a Nintendo apresentou um aparelho – seu videogame portátil 3DS – com tecnologia 3D que dispensa o uso de óculos. Enquanto essa tecnologia não chega às telas de televisões, computadores e cinemas, os óculos são um artigo fundamental para curtir filmes, fotos, games e partidas de futebol na terceira dimensão.

São dois os tipos de tecnologias usadas: a ativa e a passiva (quadro abaixo). As transmissões também seguem esse padrão e só podem ser assistidas com o tipo certo de lente. A maioria dos óculos no mercado é compatível apenas com a TV ou o software vendidos pela mesma empresa que o fabricou. Assim, na hora de escolher os seus, é importante pensar em qual mídia você vai querer assistir o conteúdo em 3D. E não precisa ficar com medo de ficar parecendo o Ciclope dos X-Men, porque já existem modelos bem modernosos que logo estarão à venda no exterior e acessíveis pela internet.

Óculos 3D

