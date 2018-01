Cade aprova parceria para programa de pagamento móvel - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, uma parceria entre TIM, Caixa Econômica Federal e Mastercard para criar um programa de pagamento móvel, conforme despacho publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial.

Calma: você não precisa colocar o celular na máquina de cartão para fazer um pagamento móvel. FOTO: JF Diório/Estadão

O programa, batizado de TIM Money Mastercard Caixa, prestará serviços de pagamento móvel a partir de um cartão de pagamento pré-pago, emitido pela Caixa exclusivamente com a bandeira Mastercard. Ele será oferecido aos clientes do banco e da operadora de telefonia.

“O cartão poderá ser utilizado pelo titular para a realização de transações tanto via dispositivo móvel de telecomunicações (cartão virtual), quanto física (cartão plástico acessório)”, informaram as partes em documento submetido ao Cade.

As companhias informaram ainda que a operação viabilizará a disponibilização e habilitação de canais próprios e de terceiros para operações de carga e recarga dos cartões, além de saques em espécie com o uso do cartão em redes de caixas eletrônicos e outros canais.

Segundo as empresas disseram no documento, a operação visa à “ampliação dos respectivos portfólios de produtos, permitindo a difusão do pagamento móvel no Brasil, aumentando, com isso, o poder de escolha dos consumidores, que poderão gozar de mais praticidade, agilidade e segurança para realizar transações comerciais”.

