Cadê você? - Link - Estadão

O serviço de geolocalização do Twitter já existe desde o ano passado, mas agora a opção (ativável nas configurações da conta) tem funcionalidade mais clara. Basta o usuário escolher exibir sua localização no Twitter, e todos os seus posts na rede social passarão a contar com um pequeno link para o mapa.

O Twitter disponibilizou a função apenas para usuários dos Estados Unidos, inicialmente. A função é compatível com os navegadores Chrome e Firefox 3.5 ou mais novo – outros browsers exigem a instalação do plugin Google Gears. A função pode ser desabilitada a qualquer momento, e todo o histórico de geolocalização do usuário pode ser excluído em apenas um clique, preservando a segurança da informação.