Café pelo celular no Starbucks - Link - Estadão

A rede americana de cafeterias Starbucks está lançando uma nova forma de tomar café – ou, pelo menos, de comprá-lo. Com o aplicativo para iPhone myStarbucks, a loja permite que os consumidores paguem suas contas através de um código de barras exibido no celular. No entanto, o sistema está disponível apenas em lojas selecionadas dos Estados Unidos, nas cidades de Seattle, Cupertino, Mountain View, Sunnyvale e San Jose.

O aplicativo também permite que você brinque de barista, desenvolvendo novas combinações para a escolha da sua bebida. Ele ainda deixa você compartilhar as receitas, conferir as informações nutricionais, e até localizar o Starbucks mais próximo de onde você estiver.