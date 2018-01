Cai consumo de computadores no mundo - Link - Estadão

As vendas de computadores no mundo tiveram a primeira queda trimestral em um ano e meio de acordo com dados divulgados pela consultoria Gartner nesta quarta, 13. No total, foram comercializadas 84,3 milhões de unidades de desktops, notebooks e netbooks, cerca de 1,1% a menos do que no mesmo período de 2010.

A consultoria aponta que a queda é mais significativa do que a variação sazonal típica dos primeiros meses do ano, em que a demanda por computadores costuma ser menor. Segundo a empresa de pesquisa, os consumidores passaram a dar mais atenção aos tablets, como o iPad 2 da Apple que completou um mês de vendas nos Estados Unidos nesta semana. O primeiro modelo do tablet é vendido há um pouco mais de ano.

Nos EUA, onde o iPad é mais forte, as vendas de computadores caíram 6,1%. FOTO: Christian Hartmann/REUTERS

No país que é o principal mercado da Apple para o iPad a redução foi ainda maior. Foram vendidos 16,1 milhões de unidades de computadores, 6,1% a menos do que em 2010. A queda afetou principalmente empresas como Acer,com redução de 24,9% nas unidades vendidas, e Dell, que vendeu 12,1% menos computadores. Apple e Toshiba cresceram e tiveram vendas respectivamente 18,9% e 10,9% maiores.

Mas o analista Mikako Kitagawa disse em comunicado que ainda é preciso investigar mais a fundo para dizer se a preferência por tablets é uma tendência a longo prazo. “Os preços baixos dos computadores, que estimularam o crescimento nos últimos anos, já não atraem mais os consumidores”, afirmou no comunicado.

A HP segue como principal marca de computadores do mundo, responsável por 17,6% das unidades vendidas. A empresa é seguida pela taiwanesa Acer (12,9%), pela Dell (11,9%), pela Lenovo (9,7%) e pela Toshiba (5,7%). Outras marcas somam 42,3% dos computadores vendidos nos três primeiros meses do ano. Entre as fabricantes, apenas a Lenovo e Toshiba tiveram crescimento no número de unidades vendidas. A chinesa Lenovo comercializou 8,13 milhões de unidades, 16,6% a mais do que no primeiro trimestre de 2010. Já a Toshiba vendeu 4,8 milhões, 5,3% a mais.

O efeito dos tablets, porém, ainda não foi sentido na América Latina e Ásia, únicas regiões em que as vendas de computadores continuaram em alta no primeiro trimestre. A consultoria cita que o Brasil é responsável em parte por esse crescimento, já que responde por 40% das 8,1 milhões de unidades vendidas nos países latino-americanos, 5,4% a mais do que no ano passado. Mas a empresa faz um alerta dizendo que os fabricantes brasileiros, com foco ainda na produção de desktop, estão vulneráveis ao interesse cada vez maior de empresas estrangeiras no País.

Na Ásia o crescimento foi de 4,1%. Já a região que inclui Europa, Oriente Médio e África teve redução de 2,8%. No Japão, que sofreu o terremoto seguido de tsunami em março, as vendas de computadores tiveram queda de 13,1%.

