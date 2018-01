Caixa eletrônico de Bitcoin está na Campus Party - Link - Estadão

SÃO PAULO – No Link, já falamos de Bitcoin, principalmente quando a moeda virtual começou a ficar popular enquanto passava por altos e baixos. No Brasil, o único negócio local que apostava em oferecer serviço a partir da moeda era e continua sendo o Mercado Bitcoin, empresa de autoria de Rodrigo Batista, que está na Campus Party, apresentando o primeiro caixa eletrônico de Bitcoin do País, comprado de terceiro, mas personalizado para os usuários em reais.

Ao Link, o executivo demonstrou o funcionamento da máquina

A máquina troca dinheiro em papel por bitcoins, que são automaticamente depositados na carteira virtual do usuário. Rodrigo conversou com o Link, disse que espera conversar com muita gente interessada em bitcoin e investidores até o fim desta edição da Campus, no domingo.

O Mercado Bitcoin avisa que cobrará uma taxa de transferência de 2,5% e espera que a máquina se pague até o final de 2014. “Queremos aproveitar que o Bitcoin está em alta”, diz o diretor. A máquina, fabricada pela empresa portuguesa Lamassu, custou ao Mercado Bitcoin US$ 10 mil – equivalentes a 42 bitcoins.

“Estamos em negociação com locais na Av. Paulista e na Av. Faria Lima, que são grandes centros financeiros de São Paulo”, afirma Batista, que ainda não tem planos para a instalação de novas máquinas em outras localidades, mas não descarta essa possibilidade. “A compra de novas máquinas vai depender da aceitação da primeira.”.

Regulação

Investidores da moeda ainda aguardam um posicionamento do governo quanto a uma possível regulação do bitcoin no Brasil. O Banco Central informa que “analisou o emprego de bitcoins e, por ora, considera que ele não é de relevância para o sistema financeiro brasileiro.”

/com Sirlene Farias