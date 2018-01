Cala Boca *; segunda edição - Link - Estadão

Depois de Galvão Bueno, a bola da vez no Twitter é Tadeu Schmidt. CALA BOCA TADEU SCHMIDT é topo dos Trending Topics mundiais nesta terça. O apresentador do Fantástico é o novo alvo dos usuários do Twitter.

Alguns brasileiros, é claro, já transformaram o tweet em campanha e ‘TADEU SCHMIDT’ em bicho: um macaco. A história é parecida com a do Cala Boca Galvão e explica que a frase twittada pode ajudar a preservar um macaco.