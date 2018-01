California autoriza carros autônomos - Link - Estadão

Trata-se do terceiro Estado americano a aprovar a circulação de veículos que dirigem por conta própria

Carro autônomo do Google. FOTO: Divulgação/Google

SÃO PAULO – O governo da California aprovou o projeto de lei que estabelece normas de segurança para a circulação e testes de carros autônomos, como o desenvolvido pioneiramente pelo Google. A SB 1298 estabelece que o departamento de trânsito do Estado americano regulamente esse tipo de veículo que, obrigatoriamente, terá de ter um motorista ao volante, por precaução.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O senador Alex Padilla, responsável pelo projeto, e o governador Jerry Brown visitaram a sede do Google para anunciar a aprovação nesta última semana (veja vídeo abaixo).

Antes da California, os Estados de Nevada e Florida já haviam dado sinal verde para o carro do Google, que tem realizado testes com veículos como Toyota Prius e Lexus RX.

(via Wired)

—-

Leia mais:

• Controlando o carro com a cabeça

• Califórnia regula comando de voz no carro

• Carro conectado