Califórnia pede ajuda da população via Twitter - Link - Estadão

Califórnia pede ajuda da população via Twitter

O Governador da Califórnia e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger resolveu utilizar duas das ferramentas mais populares entre os marketeiros de nosso tempo para ajudar a resolver a situação financeira de seu estado. Através do site My Idea 4 CA (“Minha Ideia para a Califórnia”), Schwarza passa a recolher via Twitter ideias da população – em um exemplo claro de crowdsourcing – sobre como o estado americano pode sair do vermelho.

31/08/2009 | 15h38