'Call of Duty: Ghosts' lança aplicativo - Link - Estadão

Programa terá modo de jogo à parte, permitirá customizações e deixará jogadores comunicarem entre si para combinar partidas

SÃO PAULO – Depois de vender US$ 1 bilhão para a rede varejista em todo o mundo com Call of Duty: Ghosts, a Activision lançou nesta terça-feira um aplicativo dedicado ao jogo. Chamado simplesmente de Call of Duty, o app está disponível para iOS, Android, Windows Phone e Windows 8, e foi desenvolvido com a intenção de servir como ‘segunda tela’ do game.

A ideia da empresa é que os jogadores possam criar, gerenciar e se juntar a um clã de CoD: Ghosts, além de customizar seus próprios jogadores para o modo multiplayer. Outras funções do app que podem interessar aos jogadores é a capacidade dele de rastrear estatísticas do jogo e a função Rally Up, que notificará amigos para que uma partida seja começada.

Em 25 de novembro, os jogadores poderão também, por meio do app, começar a jogar em um novo modo, o Clan Wars (guerra dos clãs), usando o mesmo mapa dos multiplayers. Se forem bem sucedidos, os jogadores ganharão pontos de experiência que poderão ser utilizados nas versões normais de Call of Duty.

Além disso, foi divulgado, sem previsão de lançamento, que o app deixará jogadores fazerem modificações de último segundo antes que as partidas comecem e exibirá, após as partidas, informações sobre aquele jogo em específico.

Call of Duty: Ghosts, o jogo, foi lançado para PlayStation 3, Wii U e Xbox 360 no último dia 5. As versões para PlayStation 4 e Xbox One chegam ao mercado norte-americano nos dias 15 e 22 de novembro, respectivamente.