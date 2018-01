Call of Duty: Modern Warfare 2 fatura mais de US$ 1 bilhão - Link - Estadão

O polêmico game de guerra e tiro em primeira pessoa Modern Warfare 2 já arrecadou mais de US$ 1 bilhão. A informação foi divulgada pela Activision, responsável pela distribuição mundial do game.

O jogo custou, entre desenvolvimento e divulgação, US$ 250 milhões e só nos primeiros 5 dias de vendas dobrou o investimento inicial.

Mesmo com o elevado grau de violência e uma polêmica missão opcional em que o jogador se vê obrigado a assassinar inocentes (no contexto do jogo, é necessário se infiltrar em uma célula terrorista), Modern Warfare 2 conquistou o público por causa da mecânica de jogo impecável e do roteiro bem amarrado.