Call of Duty: Modern Warfare 2 pode se tornar game mais vendido de todos os tempos - Link - Estadão

Call of Duty: Modern Warfare 2 pode se tornar game mais vendido de todos os tempos

O lançamento da nova sequência da franquia Call of Duty na terça-feira passada (10) bateu todos os recordes de venda no primeiro dia. O dono da marca anterior era a quarta continuação de Grand Theft Auto, que vendeu o equivalente a US$ 310 milhões em sua estreia no mundo todo. Call of Duty: Modern Warfare 2 igualou a quantia de US$ 310 milhões apenas em vendas internas na América do Norte e Reino Unido, superando com folga GTA 4 em vendas totais.

16/11/2009 | 16h06