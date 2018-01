Câmara dos Deputados organiza hackathon - Link - Estadão

Objetivo é estimular o desenvolvimento de sistemas para aumentar a transparência na divulgação de informações públicas por meio de tecnologias digitais.

SÃO PAULO – A Câmara dos Deputados vai promover uma maratona hacker para estimular o desenvolvimento de sistemas que ajudem a melhorar o processo legislativo e aumentar a transparência na divulgação de informações públicas.

FOTO:Tatiana de Mello Dias/AE

O evento será realizado de 29 de outubro e 1 de novembro na Câmara dos Deputados, em Brasília. Podem participar programadores, desenvolvedores e inventores em geral acima de 18 anos, em equipes de até três integrantes.

As inscrições estão abertas no site da Câmara até o dia 20 de setembro e cada candidato deverá enviar uma proposta que servirá como base para selecionar 50 participantes para o hackathon. Os selecionados terão passagem aérea, hospedagem, alimentação e deslocamento pagos pela Câmara dos Deputados.

Os três melhores projetos desenvolvidos durante o hackathon vão receber como prêmio R$ 5 mil cada, valor que, segundo a Câmara, será pago pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), parceiro do evento.