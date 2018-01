Câmbio; desligo - Link - Estadão

Depois de sete dias dormindo na barraca, tomando banho em chuveiros sujos, acompanhando baladas esquistas, comendo o mesmo macarrão, ouvindo gritos exóticos, bebendo o número recorde da minha vida de latinhas de Coca-Cola para me manter acordado por 20 horas diárias e, principalmente, ficando conectado sem parar, é hora de fazer as malas.

A Campus Party acabou. Na Bienal, o pessoal já desmonta as barracas desde ontem. Valeu pelos leitores que acompanharam esse megafestival nerd aqui pelo blog do Link. Teve posts com mais de 65 comentários, prova de que o esforço e o cansaço de quase não pregar os olhos e perambular todos os andares da Bienal valeram a pena.

Desde ontem, o clima na Bienal é de despedida. Fiz um vídeo ontem à noite por toda a extensão do primeiro andar, mostrando o pessoal em sua última noite de conexão a 5 gigabits por segundo. Veja:

Rolou uma coletiva de imprensa aqui e a organização divulgou os números do acampamento. Dá para dar uma noção mais clara do que as três mil pessoas aqui viveram desde segunda:

- 26% dos campuseros eram mulheres; Na Espanha, eram apenas 15%;

- 20.400 refeições foram servidas no bandejão;

- 360 atividades oficiais foram realizadas;

- 14.700 posts em blogs, YouTube, Twitter, etc.

- 23% dos campuseros eram da área de software livre, que ocupou o primeiro lugar. Depois vêm games e desenvolvimento, com 16% cada, música (11%), criatividade (9%), robótica (7%), blogs (6,5%), modding (5%), simulação (4%) e astronomia (3%).

Amanhã, no caderno Link, eu e mais os repórteres Jocelyn Auricchio, Alexandre Matias, Bruno Galo e Mariana Bortoletti contamos tudo de mais importante que rolou nesta semana maluca, além da insólita experiência de acampar na Bienal, em uma reportagem especial de cinco páginas. Dá para ler no jornal O Estado de S. Paulo ou de graça pelo site do Link ( www.link.estadao.com.br ).

O blog especial da Campus Party termina por aqui. Sim, é uma despedida. Em 2009 a gente se vê na segunda edição do “Nerdstock”. Até lá.