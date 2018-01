Câmera ?Instagram? custará US$ 299 - Link - Estadão

Socialmatic roda Android, tem Wi-Fi, GPS, tela de toque e ainda imprime as fotos na hora, e com filtros como os do Instagram

SÃO PAULO – Inspirada no Instagram, a câmera Socialmatic custará US$ 299 (R$ 668), abaixo do preço anunciado em sua campanha de financiamento coletivo (US$ 350). As vendas começam em 2014.

O conceito da câmera foi criado por um escritório de design da Itália em 2012, que decidiu desenvolver e comercializar o produto.

Em fevereiro, a empresa fez um acordo de licenciamento com a Polaroid para usar a marca das câmeras que imprimem fotos instantaneamente na Socialmatic.

A máquina roda Android, tem Wi-Fi, GPS, tela de toque e 14 megapixels, além de filtros para imagens. E imprime fotos na hora.