Câmeras inteligentes chegam ao Brasil - Link - Estadão

Modelos de câmeras que se conectam à internet chegam com valores que variam de R$ 2.200 a R$ 3.100

SÃO PAULO – Alguns dos modelos de câmeras que se conectam à internet vistas na Consumer Electronics Show (CES) deste ano, estão chegando ao mercado brasileiro. A Sony está trazendo duas da linha NEX com conexão Wi-Fi; e a Samsung anuncia que a sua Galaxy Camera, equipada com Android 4.1 e conexão 3G/4G/Wi-Fi, começa a ser vendida também fora das lojas próprias da marca.

Smartcâmeras são câmeras digitais que podem se conectar à internet por Wi-Fi ou usando seu próprio chip 3G/4G. Elas têm recursos como armazenamento de fotos na nuvem e compartilhamento das imagens por redes sociais ou entre dispositivos móveis próximos.

Os modelos da Sony são as NEX-5R e NEX-6, ambas com resolução de 16.1 megapixels, captura de vídeo em HD, memória expansível até 32 GB e acompanhadas de lentes 18-55mm e 16-50mm, respectivamente. Elas acessam a internet por meio de Wi-Fi e têm recursos de compartilhamento entre dispositivos Sony (TV, PS, notebooks e tablets) e pelo app “PlayMemories”.

Samsung Galaxy Camera FOTO: Divulgação

Por aqui, elas serão vendidas apenas na cor preta e custando R$ 2,7 mil (NEX-5R) e R$ 3,1 mil (NEX-6). Na CES, as câmeras eram anunciadas por US$ 750 e US$ 1 mil.

Samsung

O que havia de novo na CES, a Samsung ainda não trouxe – as smartcâmeras da linha NX300 e a lente 3D. Por enquanto, a sul-coreana anuncia a chegada da Galaxy Camera às lojas da marca e às principais varejistas de eletrônicos (como Fnac e Fastshop), apresentada ao mundo durante a IFA, em Berlim, no meio do ano passado. Trata-se de uma compacta de 16 megapixels, com zoom de 21x, tela LCD touchscreen de 4,8? (mesmo tamanho do Galaxy S3) e que se conecta com Wi-Fi e 3G/4g.

Nos EUA, ela é vendida por US$ 500 anexada a um contrato com a operadora AT&T. Por aqui, sem acordo com nenhuma operadora, a Samsung vendia em suas nove lojas espalhadas pelo Brasil (veja os endereços) por R$ 2,2 mil.

Segundo nota da assessoria da Samsung, ainda é difícil achar o produto em e-commerce “por ser um produto novo e estar entrando nos estoques agora.”

