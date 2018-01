Cameron defende TV 3D - Link - Estadão

James Cameron não consegue se decidir. O diretor de “Avatar”, filme que gerou uma corrida frenética da indústria do cinema em direção ao 3D, já saiu por aí criticando o excesso de lançamentos que utilizam a tecnologia. Mas, agora, disse a produtores de televisão que invistam nela, deixando de lado preocupações sobre custos mais altos de filmagem.

Os fabricantes apostam alto no 3D e esperam que a tecnologia estimule o setor de forma tão intensa quanto a transição dos televisores preto e branco para os coloridos, mas o crescimento está sendo restringido pelos altos custos de produção do conteúdo, o que resulta em escassez de programas.

De acordo com analistas, os consumidores, que acabaram de pagar caro por novas TVs de tela plana, podem não estar dispostos a gastar mais para trocá-las por aparelhos 3D, que têm pouco conteúdo disponível e ainda requerem óculos especiais.

“(As grandes companhias de entretenimento) não podem ter medo de filmar em 3D, porque dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo já estão filmando em 3D”, disse Cameron. “Vamos ter TVs 3D ao nosso redor em toda parte… e precisaremos de milhares de horas de esportes, comédia e música, e todos os tipos de entretenimento”, disse o cineasta em um fórum de tecnologia em Saigon (Vietnã).

“Avatar”, o filme de maior bilheteria em todos os tempos, com mais de US$ 2 bilhões arrecadados, foi também uma das produções mais caras, com orçamento de 300 milhões de dólares, em parte por ter sido filmado em 3D. Cameron disse que o custo/benefício de aprender a filmar em 3D se provará positivo no longo prazo para os produtores de TV.

“Não vai haver tempo ou dinheiro para conversão. Será preciso filmar conteúdo novo. Teremos de aprender como fazer filmagens ao vivo. O custo de produção em 3D vai cair”, disse Cameron.

As maiores fabricantes sul-coreanas de televisores, Samsung e LG Electronics, lançaram TVs 3D no começo do ano e antecipam boas vendas em 2010.

A japonesa Sony entrará na batalha do 3D na metade do ano, o que aumentará a necessidade de conteúdo.