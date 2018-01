Campanha pede bigode na seleção portuguesa - Link - Estadão

Portugal deve enfrentar os adversários cortantes da Copa do Mundo com bigodes cerrados, segundo 60 mil internautas que acompanham o desempenho da seleção do país no mundial da África do Sul.

Uma campanha no Facebook pede que os jogadores comandados pelo técnico Carlos Queiroz adotem o tradicional bigode português no lugar do rosto liso, como o da principal estrela do time Cristiano Ronaldo. Veja a página.

A galeria de bigodes em estrelas do futebol, particularmente da década de 1980, incluem Carlos Manuel, que marcou o gol que colocou Portugal no mundial de 1986, e o meia-atacante Chalana, que recebeu o apelido de “Chalanix” na Eurocopa de 1984 por conta de seu bigode que o deixava parecido com o personagem Asterix.

“Pelo que um bigode faz pela seleção, é obrigação ir à Copa do Mundo com um. Pelos melhores técnicos e jogadores, queremos um bigode para nos unir”, afirma a página.

“Após atingir 50 mil fãs, a meta é 100 mil. Mas o objetivo principal é conseguir que todos os jogadores deixem o bigode crescer, o que é sempre mais difícil”, disse o web designer João Carmona, que iniciou a campanha após uma conversa com um amigo em fevereiro.

Para a decepção de Carmona, os jogadores de Portugal aparentemente não atenderão ao chamado. A maioria deles pareceu constrangido quando questionados se pretendiam aderir.

O defensor Bruno Alves causou frenesi quando apareceu num amistoso usando um fino bigode, mas o usou desde então.

Portugal empatou na sua estreia na Copa do Mundo por 0 x 0 com a Costa do Marfim. Na segunda-feira, 21, bateu a Coreia do Norte por 7 a 0, na partida que fechou a segunda rodada do Grupo G do Mundial. Os portugueses agora enfrentam a seleção brasileira, na sexta-feira, 25.