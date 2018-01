Campanha quer 'congestionar' o Prism - Link - Estadão

Site convoca usuários a mandar um e-mail contendo palavras de conotação terrorista para sobrecarregar sistema espião

SÃO PAULO – “Eles dizem que não leem ou escutam o conteúdo de nossas mensagens? Por que não testar se é verdade? Vai ser divertido.” Uma campanha online na internet está convocando usuários a pregar uma peça na Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA), sobrecarregando o sistema do programa de vigilância norte-americano, cuja denúncia veio à tona na última semana.

FOTO: Reprodução

O plano é pôr os “scanners” do programa à prova enviando de uma vez milhões de mensagens cheias de palavras e expressões que poderiam ser interpretadas como conteúdo terrorista nesta quarta-feira, às 20h, horário de Brasília.

A campanha, criada por dois funcionário do site BuzzFeed, é uma resposta às acusações de que o governo norte-americano estaria coletando dados dos usuários em colaboração com empresas de internet como Google, Facebook, Yahoo e Microsoft, em um programa secreto de vigilância chamado Prism.

No site, a operação “Troll the NSA” descreve o plano da seguinte forma: “Se milhões de nós, ao mesmo tempo, ligarmos ou mandarmos e-mail para alguém com um texto de palavras-chave com conteúdo terrorista, poderemos dar ao nosso impressionante sistema de vigilância o tipo de teste que ele merece.”

O texto a ser enviado, já escrito pelos criadores do site, aparenta ser um e-mail inocente sobre trabalho e viagens que uma pessoa, insatisfeita com seu emprego, envia a um amigo. No entanto, há uma série de palavras designadas para chamar a atenção dos “scanners” do Prism, incluindo pontos turísticos americanos, como Manhattan, Golden Gate Bridge e Brooklyn Bridge.

Além disso, há expressões que, se retiradas do contexto do e-mail e analisadas isoladamente, poderiam ter conotações terroristas, como “morte de milhões de americanos”, “regime opressivo”, “bomba”, “atacar a qualquer minuto” e “aulas de voo”. A ideia é que o sistema identifique essas expressões como alvo de ameaça e, consequentemente, fique sobrecarregado e congestionado com o tráfego de informações.

Imagens compartilhadas na internet fazem piadas com o programa vazado de vigilância norte-americano. FOTOS: Reprodução

Chris Baker e Mike Lacher, diretores criativos de notícias do BuzzFeed, afirmaram ao Huffington Post que esperam que milhões de pessoas participem. “Seria incrível se conseguíssemos de fato danificar um pouco o sistema deles”, disse Baker.

No entanto, brincadeiras à parte, a intenção da campanha online é mostrar a insatisfação contra o programa norte-americano: “O objetivo principal é que o site em si atraia atenção a ponto de ser notado pela NSA de alguma forma, para que eles possam refletir sobre suas ações”, disse ele ao Daily Beat.

A iniciativa não é a primeira a ironizar o Prism na internet. Desde a semana passada, uma série de memes circulam nas redes sociais, além do tumblr Obama está checando o seu e-mail, que mostra uma série de fotos do presidente próximo a computadores.

O caso. O escândalo do Prism teve início na última quinta-feira, 6. Os jornais Washington Post e The Guardian publicaram documentos vazados por um ex-funcionário da CIA revelando um programa de vigilância que o governo dos Estados Unidos teria desde 2007.

Os documentos mostram que as autoridades norte-americanas têm acesso a informações de usuários por meio de dados de empresas de internet como Google, Facebook e Microsoft. Após o vazamento, tanto o Google como o Facebook desmentiram a colaboração com o programa norte-americano, em declarações oficiais similares, alegando nunca terem ouvido falar do Prism antes da denúncia e pedindo mais transparência sobre a solicitação de dados pelo governo.

No último sábado, a fonte que revelou o programa secreto ao jornal britânico The Guardian divulgou sua identidade. Pouco depois de a Agência Nacional de Segurança (NSA) pedir a abertura de investigação criminal do caso, Edward Snowden, de 29 anos, contou ao diário londrino seus motivos para revelar o projeto secreto de espionagem ao mundo.

“Eu não tenho intenção de esconder quem eu sou porque não fiz nada errado. Eu não me vejo como um herói porque o que estou fazendo é de meu próprio interesse: não quero viver em um mundo onde não há privacidade nem espaço para a exploração intelectual e a criatividade. O que eles (o governo) estão fazendo é uma ameaça existencial à democracia”, disse ele.

Snowden foi demitido da empresa em que trabalhava e, nesta segunda-feira, 10, sumiu de vista em Hong Kong – onde revelou sua identidade –, adiantando-se a um possível pedido de extradição.