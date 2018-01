Campeões de tráfego online - Link - Estadão

Clique na imagem para ampliá-la,

Quem domina a maior parte do tráfego de dados na rede? Os downloads legais ou os ilegais? A resposta saiu nesta terça, 17 — pelo menos nos Estados Unidos. O serviço de filmes por streaming Netflix já é o responsável pela maior parte do tráfego de dados na rede — quase 30% –, à frente do YouTube e dos torrents (que têm 10% cada um).

No geral, o entretenimento por streaming (vídeos e música) é responsável por metade do tráfego de dados nos EUA. A troca de arquivos P2P correspondia à 19% e a navegação na web, 17%.

Há seis meses ele tinha 21% do tráfego — um aumento de 44%. No Canadá, onde a Netflix começou a operar há pouco tempo, o serviço já corresponde à 10% do tráfego de dados.

Os números, divulgados pela Sandvine, mostram o crescimento do serviço. Mas, mais do que isso, revelam também uma nova situação: parece que a indústria cinematográfica está conseguindo contornar o problema da pirataria. A Sandvine, porém, revela que o P2P caiu muito pouco (de 19,2% há seis meses para 18,8% agora). O tráfego de torrents ainda é responsável por boa parte do consumo de banda (especialmente o upload):

E, além disso, revelam uma outra questão: os arquivos em vídeo são grandes, por isso consomem a maior parte do tráfego. Mas o CEO do Netflix diz que a largura da banda aumentará conforme a demanda – isso já tem acontecido no mundo. A expectativa dele é que, pelo menos nos EUA, a internet chegue a 1 gigabit nos próximo dez anos.