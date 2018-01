Campeonato Brasileiro no YouTube? - Link - Estadão

O YouTube nasceu nos Estados Unidos. Mas o primeiro grande evento esportivo que o site transmitiu ao vivo foi a Liga Indiana de Criquet, que acabou no fim do mês passado com o Chennai Super Kings levantando a taça.

Imagem da final no canal da Liga Indiana de Criquet no YouTube (Foto: Reprodução)

O serviço de transmissão foi um sucesso: mais de 60 partidas foram exibidas para cerca de 50 milhões de pessoas, 25% a mais do que a previsão inicial do Google, que, é claro, se animou com o filão. Shailesh Rao, diretor do Google na Índia, afirmou ao New York Times: “Estamos em busca de mais eventos esportivos”.

Mas vamos ao que interessa, campeonatos de futebol poderão ser vistos pelo YouTube? A experiência positiva do Google na Índia indica que sim. Mas a FIFA disse ao NY Times que um acordo para a transmissão de jogos da Copa do Mundo de 2010 no YouTube é “muito improvável”.

A entidade máxima do futebol mundial ainda tem os dois pés atrás quando o assunto é transmissão de torneios pela web. Ela vendeu para alguns países os direitos de transmissão da Copa pela internet, mas na maioria dos casos o contrato prevê que os jogos sejam veiculados com algum atraso -– ou seja, as pessoas assistirão aos duelos tempos depois de o árbitro ter apitado o fim da partida. Na China, por exemplo, o YouKu vai exibir os jogos com 90 minutos de atraso.

Via NY Times