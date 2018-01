Campeonato de Rock Band na balada - Link - Estadão

Na noite desta quinta-feira, a casa noturna Funhouse, em São Paulo, vai fazer aquela que pode ser a primeira festa do mundo animada pelo game “Rock Band”.

“A idéia do Rock Band surgiu porque não dava pra levar todo mundo lá pra casa pra brincar sem criar problemas com os vizinhos. Aí resolvemos levar para nossa festa mesmo”, disse ao Link Fabrício Miranda, organizador da Funhell, que acontece às quartas-feiras no clube paulistano (a de hoje é uma edição especial).

Funhell em julho, em foto do Flickr

A festa funcionará como um campeonato. As bandas (formadas por até três integrantes) vão competir entre si. Quem perder será eliminado. No final, o trio campeão ganha um “prêmio secreto”. Segundo Miranda, o ideal é que as bandas se cadastrem antecipadamente para que as chaves da competição sejam organizadas.

Não há restrição de sons – as bandas podem tocar tudo o que está na lista de músicas do jogo. E tem Motörhead, Duran Duran, Blondie, Talking Heads, Devo…

A festa hoje funciona como um projeto-piloto, mas se der certo já tem sua próxima edição garantida – só com os sons do Beatles: Rock Band. Legal, né?