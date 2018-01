Campeonato pirata de Counter Strike hoje às 21h - Link - Estadão

Campeonato pirata de Counter Strike hoje às 21h

Na quarta, havia sido cancelado, por medo que descobrissem a localização do servidor pirata. Mas hoje, às 21h, deve rolar finalmente o campeonato proibido de Counter Strike. A venda do jogo de tiros foi proibida no Brasil por uma decisão judicial e a organização da Campus Party, que iria realizar um campeonato oficial, cancelou o torneio.

15/02/2008 | 18h19

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo