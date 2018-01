Campus Party 2011 - Link - Estadão

E as atividades do primeiro grande evento de tecnologia no Brasil começam, para valer, a partir da manhã desta quarta-feira, 12, quando a organização da Campus Party anuncia a programação oficial na sede da Telefônica, em São Paulo. O anúncio desta manhã deve revelar novos nomes entre os palestrantes da quarta edição da festa e você acompanha a cobertura aqui mesmo, no site do Link.

10:00 – A coletiva começa agora. A promessa é de anúncio de participantes ainda não mencionados. A coletiva está sendo transmitida ao vivo pelo site da Campus Party.

10:08 – Novos participantes desta edição da Campus Party: Kul Wadhwa – diretor da Wikimedia Foundation/Wikipedia -; Stephen Crocker – doutor pela Universidade da Califórnia, foi um dos responsáveis pela criação de protocolos da Arpanet.

10:13 - Na área de Social Media, haverá uma palestra da então candidata à presidência da República, Marina Silva. O tema, como não podia ser outro, será “Eleições e internet”.

10:18 - Membro da prefeitura anuncia que assim como a Fórmula 1 e a Parada Gay, a Campus Party pode passar a fazer parte do calendário oficial da cidade.

10:28 – Marcos Mazoni, presidente do Serpro, confirma as presenças do Ministério das Comunicações na Campus Party, além de Fernando Pimentel do Ministério do Desenvolvimento e a ministra Maria do Rosário, da secretaria de Direitos Humanos.

10:33 – Alguns números: 73% dos campuseiros inscritos são homens e apenas 44% (do total) são de São Paulo.

10:35 - Porta-voz da Telefonica anuncia banda larga de 100 GB no evento. Um minutos depois, após pequeno alvoroço, ele corrige e diz que serão apenas 10 GB.

10:42 - O Iron Geek, atividade já ocorrida em outros países, será aberto a todos os campuseiros. Haverá provas nas áreas de ciência, inovação, criatividade e entretenimento. Haverá uma premiação para quem passar nessas provas a ser entregue no final do evento. O vencedor receberá o título de “Iron Man” da Campus Party.

10:47 - Mario Teza, o organizador da Campus Party, anuncia que para a edição deste ano provavelmente o investimento chegue a R$ 15 milhões, cerca de R$ 2,5 a mais em relação à Campus Party 2010.

11:03 - Teza diz que para este ano foram feitas melhorias nas filas – mais guichês, melhor orientação, cobertura na área de credenciamento -, alimentação – mais opções, qualidade melhor, oferta de comida em horários diversos. Sobre a localização, Teza acredita que o Centro Imigrantes caiu no gosto dos campuseiros, mas continua estudando um local melhor com a prefeitura e parceiros.

11:10 - Para quem não puder ir à Campus Party, há uma negociação com uma parceria que garantirá 100% da cobertura do evento pela Campus TV, na internet.

11:13 - “É bom seguir na gestão do evento, após o Marcelo Branco. Superá-los não é fácil, estamos conseguindo honrar as melhores práticas e absorver as novas. Isso é uma construção coletiva”, diz Mario Teza.

A coletiva chega ao fim. Haverá outra coletiva na segunda-feira, acompanhe no dia pelo Radar Tecnológico. Continue acompanhando no Link toda a cobertura da Campus Party 2011.