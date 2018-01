Campus Party Brasil até 2013 - Link - Estadão

Campus Party Brasil até 2013

Os patrocinadores da Campus Party no Brasil renovaram contratos com a organização do evento por mais 5 anos, informou o diretor de comercialização e marketing do evento, Roberto Andrade, à equipe do Propaganda & Marketing. Engraçado que, na mesma entrevista, ele destacou que, apesar de menor se comparada à original espanhola, a versão brasileira tem mais apoiadores – é uma lista gigante mesmo, veja aqui. 40% dos R$ 10 milhões investidos (ou seja, R$ 4 milhões) vêm da Telefônica.

13/02/2008 | 16h32

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo