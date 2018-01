Campus Party começa desconectada em SP - Link - Estadão

Campus Party começa desconectada em SP

Alguns usuários do Twitter reclamaram e a repórter Juliana Rocha, do Link, confirmou: o evento, que começou a receber os campuseiros a partir do meio-dia desta segunda, ainda não disponibiliza a conexão de 10GB prometida, nem por cabeamento e nem por Wi-fi.

19/01/2009 | 16h24

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo