Campus Party começa hoje com foco em startups - Link - Estadão

SÃO PAULO – Começa hoje a sétima edição da Campus Party Brasil, que será realizada até o próximo domingo, 2 de fevereiro, no Anhembi Parque, em São Paulo.

Além dos 8 mil campuseiros que vão acampar em barracas no local, o evento espera um público de cerca de 160 mil pessoas que poderão visitar, a partir de amanhã, as áreas abertas, como o Open Campus (das 10h às 21h) e a Startup & Makers, onde ficarão estandes de patrocinadores da feira e de 250 startups. Pela primeira vez, as novas empresas terão um espaço próprio no evento.

Além disso, a Campus Party oferecerá o já tradicional acesso a uma rede de banda larga de alta velocidade com 40 Gbps (10 Gbps a mais que em 2013).

As palestras serão transmitidas em tempo real por streaming, no canal de transmissão ao vivo do site ‘campuse.ro’. A equipe do Link também estará no local fazendo cobertura ao vivo com transmissão no Portal do Estadão.