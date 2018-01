Campus Party confirma primeira atração internacional - Link - Estadão

Campus Party confirma primeira atração internacional

A edição de 2010 da Campus Party, a ser realizada entre os dias 25 e 31 de janeiro, em São Paulo, confirmou no fim da semana passada sua primeira grande atração. O estrategista político de Barack Obama, Scott Goodstein, discutirá com a plateia sobre a importância e o efeito das redes sociais nas estratégias de comunicação, e a tendência do marketing em plataformas móveis.

30/11/2009 | 14h30

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo