Campus Party e as mulheres - Link - Estadão

Contrariando todas as expectativas, os marmanjos da Campus Party bolaram uma maneira criativa de fazer as mulheres aparecerem mais na festa dominada por nerds do sexo masculino. A campanha Lingerie Day, criada no ano passado por três blogueiros – @gravz, @morroida e @izzynobre – propões que as mulheres tirem fotos ousadas, de lingerie, e as exibam no avatar do Twitter durante o dia de hoje. A adesão (e o feedback dos rapazes) foi tão alta que a tag #LingerieDay está em terceiro lugar nos temas mais comentados desta quinta-feira. As fotos estão sendo colocadas no http://lingerieday.tumblr.com/, mas cuidado para clicar: nenhuma é explícita, mas todas tem um apelo, digamos, sensual.

Na Campus Party, nenhuma menina desfilou de lingerie, apesar de as fotos sensuais estarem rodando pelas telas. Mas as garotas da festa estão sendo homenageadas de outra maneira: no site http://campus-babes.com, estão sendo compiladas as fotos das meninas que passeiam entre as bancadas.