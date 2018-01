Campus Party em tempo real - Link - Estadão

Cerca de 4500 pessoas acamparão no local FOTO: JOSÉ PATRÍCIO/AE – 25/01/2010

Na próxima segunda-feira, 17, começa mais uma Campus Party, a quarta edição no Brasil. Enquanto a organização acerta os últimos detalhes no Centro de Exposições Imigrantes, que neste ano deve receber o recorde de 6500 pessoas, tudo o que acontecerá por lá já está sendo comentado no nosso blog especialmente montado para a feira.

No blog, já é possível ler, por exemplo, uma entrevista com o jornalista Alexandre Rodrigues, responsável pela coordenação das palestras e workshops da edição deste ano. É ele que apresenta a CP 2011 e seus principais assuntos:

“Conforme a tecnologia evoluiu nos últimos anos, o evento ficou mais complexo. Em 400 palestras, 500 horas de atividades, você acaba discutindo 90% do que está acontecendo no mundo digital. Não dá para montar o evento sem falar do impacto do iPad; impossível trazer o Kinect e não discutir o que dá para fazer com ele; é impossível fazer um evento assim e não discutir o WikiLeaks. Enfim, é o momento da internet”, diz.

A Campus Party 2011 será dividida em quatro áreas: Inovação (desenvolvimento, segurança e redes e software livre), Criatividade (design, foto, vídeo, música e mídias sociais), Entretenimento Digital (games e simulação) e Ciência (astronomia e espaço, modding e eletrônica e robótica). Entre suas atrações internacionais, estará o pai da web Tim Berners-Lee, o co-fundador da Apple Steve Wosniak, o executivo do Linux John ‘Maddog’ Hall, o editor da Wired UK Bem Hammersley e o ex-vice presidente norte-americano e atual ecologista Al Gore. O gasto estimado da Campus Party 2011 é de R$ 15 milhões.

A festa termina no dia 23 e, até o final da semana, tudo o que acontecer por lá será noticiado no nosso blog de cobertura em tempo real e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Além disso, entrevistas e reportagens aparecerão na versão impressa, tanto no Estado quanto no Jornal da Tarde.