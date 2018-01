Campus Party; inscrições; programação e Telefônica - Link - Estadão

A programação do evento não está fechada (veja abaixo), mas a organização já prepara novidades, como apresentações de realidade aumentada, simuladores de vôo e criação coletiva. Segundo Marcelo Branco, diretor-geral da Campus Party, ainda haverá uma oficina da Reactable, uma mesa interativa digital que produz música de acordo com os gestos. Ele também diz que este ano está sendo montada uma estrutura que diminua o barulho dentro do Centro de Exposição Imigrantes, que atrapalhou o sono dos 6 mil campuseiros na edição anterior.

TELEFÔNICA

As falhas e a proibição de comercialização do Speedy este ano não impediram a Telefônica de continuar sendo o principal patrocinador da Campus Party e fornecedor da banda larga de alta velocidade (10 gigabits por segundo). “Isto não tem nos preocupado, não é algo que afeta a qualidade do evento. Todos os anos não tivemos problema e a Telefônica se mostrou boa para fornecer os 10 Gbps de conexão”, afirmou Marcelo Branco ao Link.

PROGRAMAÇÃO

Os eventos dentro da Campus Party serão divididos em quatro áreas temáticas: Ciência, Criatividade, Entretenimento Digital e Inovação.

Ciência – Mooding e Robótica

- “Construindo um VU Meter”: vai ensinar a construir um dispositivo para medir a oscilação de saída de som do computador, além do concurso de mooding mais importante do Brasil e da tentativa de quebra de recorde mundial de overclock, ambos realizado desde a primeira edição.

Criatividade

- Blogs – Discussões sobre a influência do uso de dispositivos móveis na produção de conteúdos para os blogs, o uso das ferramentas da Web2.0 na política, esportes na rede e a presença de celebridades nas mídias sociais.

- Design – A programação deste vai incluir temas como, Motion Design, Design Editorial, Live image, Vjing e Design Programacional. Competições premiarão as melhores produções desenvolvidas durante o evento.

- Fotografia – Atividades tanto para amadores e profissionais. Palestra “Como vender fotos nos principais bancos de imagem internacionais”.

- Música – Discussões sobre criação, produção e distribuição de música na internet. Oficinas sobre música eletrônica e aplicação profissional do Wii na música.

- Vídeo – Foco no movimento mundial de Open Vídeo, ferramentas open source, modelos de licenças e descentralização. Oficinas colaborativas terão como produto final um mini-documentário sobre a Campus Party e o dia-a-dia dos campuseiros.

Entretenimento Digital

- Games – premiações exclusivas para os campuseiros. Debates sobre a história dos games, como otimizar conexão wireless para jogos, como configurar corretamente uma TV de LCD, Plasma ou LED no seu computador para jogos. A IGDA (Internet Game Developers Association) participará do evento.

- Simulação – Além de palestras, competições e oficinas, os participantes poderão experimentar simuladores de aviação militar, réplicas dos aviões de caça da Primeira Guerra Mundial, simuladores náuticos e de corridas.

Inovação

Exposição das novidades mundiais em desenvolvimento e aplicação, além do campuseiro ter a oportunidade de pensar, criar e compartilhar conhecimento com os mais importantes desenvolvedores de softwares, jogos e aplicativos multimídia em conferências, palestras, workshops e competições. O evento tambem vai discutir e promover atividades sobre “Segurança em Rede”.

SERVIÇO

Campus Party Brasil – 3ª Edição

De 25 a 31/01/2010

Centro de Exposições Imigrantes

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5

São Paulo – SP

Inscrições

Pelo site www.campus-party.com.br

Preço do Ingresso: R$ 140,00

Camping (opcional): R$ 15,00

Pacote Alimentação (opcional): valor será informado posteriormente

Promoção

Até 22/11, o valor do ingresso será de R$ 120,00. Após esse período, será cobrado o valor integral.

Site: www.campusparty.com.br

Blog: http://www.campus-party.com.br/blogoficial

Twitter: www.twitter.com/cpbrasil

Youtube: www.youtube.com/campusparty

Facebook: www.facebook.com/campuspartybrasil

Orkut: www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=30937933