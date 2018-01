Campus Party muda de lugar e fica maior - Link - Estadão

A Campus Party vai sair do Centro de Exposições Imigrantes depois de sofrer com as quedas de energia na região neste ano e com a chuva que provocou goteiras no pavilhão. A edição de 2012 vai ser realizada no centro de exposições do Anhembi Parque, na Marginal do Tietê, e vai ocorrer no início de fevereiro (de 6 a 12).

O anúncio foi feito nesta quinta pela organização do evento depois de decidir pela alteração do local com a Prefeitura de São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab (PSD), que inaugurou seu perfil no Twitter nesta quinta, também aproveitou para divulgar a decisão no site.

As últimas três edições da Campus Party foram realizadas em janeiro no Centro de Exposições Imigrantes, alvo de críticas dos participantes pela acústica ruim, um problema principalmente para aqueles que acompanham as dezenas de palestras que ocorrem durante a semana de eventos. Na última edição a chuva e as quedas de energia — não suportadas pelos geradores do evento –, além das filas de até 8 horas para entrar e, depois, para sair do evento foram os principais problemas. A primeira edição, em 2008, foi realizada no prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera.

Mas segundo a organização da Campus Party as razões para a mudança do local foram outras: a ampliação do espaço e a oferta de mais opções de transporte na região do Anhembi, que fica próximo à estação rodoviária do Tietê, por onde passam também a linha azul do metrô e ônibus municipais.

A Campus Party 2012 deve ocupar um espaço de 70 mil metros quadrados no Anhembi, o que permitirá expandir a quantidade de participantes para 8 mil pessoas, afirmou o espanhol e idealizador da Campus Party, Paco Ragageles, em seu Twitter. Na última edição 6,8 mil ingressos foram colocados à venda.