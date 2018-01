Campus Party: Nasa; Jovem Nerd e máquinas - Link - Estadão

Edição em Pernambuco é ‘sonho’, diz o espanhol Paco Ragageles, criador do evento

De variedade de assuntos na Campus Party Recife ninguém pode reclamar. Na sexta-feira (27), foram abertas oficialmente as palestras do evento, que segue até a segunda-feira, nos pavilhões do Centro de Convenções de Pernambuco e do Chevrolett Hall, que foi divido em cinco grandes cenários (Principal, Stadium, Galileu, Michelangelo e Pitágoras) para receber as atividades programadas para ao longo de todo o dia. Os temas das oficinas e debates desta sexta foram do empreendedorismo à análise da trilha sonora do game Super Mario World, passando pela concorrida fala do engenheiro emérito da Nasa, Mike Comberiate, que chegou a plantar bananeira no palco, arrancando aplauso dos campuseiros.

A descontração, aliás, é marca de quem frequenta a Campus Party. Na cerimônia de abertura já deu para perceber que o clima seria nada formal, após uma contagem regressiva comandada pelo criador do evento, o espanhol Paco Ragageles, ao lado do “JovemNerd” Alexandre Ottoni. Durante toda a manhã e tarde era comum ver os campuseiros literalmente correndo pelo pavilhão atrás dos brindes anunciados pelas empresas parceiras, através das redes sociais. Sem contar os inúmeros gritos de “Ôôôôô” ouvidos repetidamente no centro de convenções. “Queria entender os gritos na #CPRecife Do nada começam a gritar”, escreveu no Twitter Carissa Vieira. Entender é difícil. O fato é que, quando uma pessoa puxa o coro, não tem jeito; a Campus Party inteira segue.

Tecnologia. As inovações tecnológicas não ficaram de fora, claro. Chamou a atenção dos participantes a placa de vídeo Sapphire, com processador AMD, que permite a expansão de imagens em até cinco monitores. A novidade ficou à disposição dos campuseiros, que puderam testar a tecnologia em jogos 3D (ver vídeo no Youca.st). O superservidor da Vivo, que garantia conexão cabeada à internet a taxas de 5 GBps, também se destacou próximo ao palco principal da Campus Party Recife. No entanto, a conexão WiFi falhou bastante ao longo desse segundo dia, o que irritou alguns campuseiros. A falta de uma praça de alimentação dentro dos pavilhões, principalmente para quem não acampou no evento, também foi uma dificuldade a mais.

Mas teve também quem não ligou muito para isso. “Algumas barras de cereais, uma garrafa de água mineral, um suco em pó… Para não perder nada do que acontece na Campus Party, ao sair para se alimentar, a alternativa são os lanches rápidos”, escreveu Tiago Almeida no YouCa.st.

Sonho. “Um sonho que se tornou realidade”. Assim o campuseiro nº 1, Paco Ragageles, definiu o evento. O espanhol, que criou o evento há 15 anos, participou da cerimônia (nada formal) de abertura da primeira edição realizada fora de São Paulo em solo brasileiro, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco.

“Uma vez por ano, pessoas que não tem porque se falar, governos e empresas do setor privado que disputam o mercado se reúnem para fazer um sonho conjunto”, disse.

Considerado o maior evento de inovação, entretenimento e cultura digital do mundo, a Campus Party Recife segue até a próxima segunda-feira (30). “Acredito muito que temos, espalhadas nessas mesas, um potencial empreendedor nato, que a gente pode aproveitar muito”, destacou a gerente Nacional de Serviços do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Ana Maria Magni Coelho. “Não tem como falar em sonho nem nessa nova sociedade sem falar em empreendedorismo”.

Participando da abertura oficial da Campus Party, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falou sobre projetos que visam a disponibilizar tablets aos alunos e implantar internet WiFi em todas as escolas da rede de ensino no Estado. “O Nordeste vai mostrar, ao Brasil e ao mundo, que nós não somos o problema. Somos a solução.” O prefeito de Recife, João da Costa, também participou da cerimônia.

Cobertura colaborativa. A cobertura que o Link está fazendo do evento é colaborativa, contando com a participação de quem estiver lá. O projeto é uma parceria do caderno com a startup YouCast.

