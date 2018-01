Campus Party para empreendedores - Link - Estadão

Evento debaterá, entre outros assuntos, como atrair investidores para a sua boa ideia

Do Estadão PME

A próxima edição da Campus Party Brasil, que ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro em São Paulo,vai dedicar espaço especial para o empreendedorismo. Ao todo, segundo informações do site oficial do evento, serão realizadas 21 palestras, oficinas e mesas redondas com o intuito de debater temas relacionados ao universo dos pequenos negócios. Para quem garantiu uma das 7 mil vagas disponíveis – os ingressos estão esgotados – selecionamos alguns eventos interessantes sobre empreendedorismo.

Gamificação do mundo corporativo

Mesa redonda pretende debater de que maneira os games invadem o mundo corporativo. De acordo com o site da Campus Party, a proposta deste evento será mostrar aos participantes de que maneira tranformar atividades com propósito empreendedor em jogos é uma excelente forma de aumentar a eficácia de determinadas ações.

Empreendedorismo social

De acordo com os organizadores da Campus Party, o empreendedorismo social transformou-se em realidade e hoje existem fundos de investimentos interessados em encontrar empresas que atuam nessa área. O interessante, para os participantes, é que esta mesa redonda pretende apresentar o que esses fundos buscam nas empresas, além de apontar quais oportunidades existem e histórias de fracasso e sucesso.

Marcas podem ser pessoas?

Encontro debaterá a tendência, cada vez maior, das marcas tornarem-se pessoas nas mídias sociais. De acordo com o site da Campus Party, o problema é que marcas não são pessoas. Por isso, o evento pretende mostrar de que forma os empreendedores podem lidar com essa contradição.

Dez passos para encantar o investidor

Nesta oficina, os participantes poderão descobrir de que maneira podem atrair investidores para o seu empreendimento e, dessa forma, garantir o dinheiro necessário para transformar uma boa ideia em um negócio de sucesso.

Empreendedorismo feminino

A organização do evento ainda preparou uma mesa redonda com o intuito de descobrir porque os homens ainda são maioria entre os empreendedores se as mulheres, segundo a Campus Party, reúnem as melhores competências para a realização dessa tarefa.

Grandes eventos

Por fim, o evento terá uma mesa redonda bastante interessante sobre as oportunidades, para os empreendedores virtuais, que podem surgir com a realização da Copa do Mundo e da Olímpiada no Brasil. Os participantes também receberão orientações – é o que promete a organização – sobre como essas mesmas ideias de negócios poderão sobreviver após os eventos.

