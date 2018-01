Campuseiros montam torre de energético na madrugada - Link - Estadão

Um grupo de participantes da Campus Party juntou todas as 304 latinhas de energético que tomaram durante a semana e, com todas elas empilhadas, formaram na madrugada de quinta para sexta-feira uma imensa torre, quase da altura dos pilares que sustentam o teto do Centro de Exposição Imigrantes.

As latinhas começaram a se juntar sobre um computador de um deles e, com o passar das madrugadas campuseiras, só cresceu. Eles então colocaram todas elas sobre a bancada dos computadores e montaram a torre com fita adesiva .

Bruno Pereira, que tem um serviço de assistência técnica de informática em Cuiabá, foi um dos que participaram da construção da torre. Ele conta que a altura era ainda maior, antes de a torre ser atingida pelo mini-dirigível e pela mosca robótica que volta e meio circulam sobre as bancadas.