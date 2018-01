Canadá e França pedem libertação de blogueiro no Irã - Link - Estadão

Os ministros do exterior do Canadá, Lawrence Cannon, e da França, Bernard Kouchner, solicitaram nesta quarta-feira, 20, que as autoridades iranianas libertem o blogueiro iraniano-canadense Husein Derakhshan, conhecido como “the Blogfather”, e expressaram preocupação com a sua detenção.

“Solicitamos de forma conjunta que as autoridades iranianas libertem o blogueiro iraniano-canadense Husein Derakhshan, condenado por um tribunal a 19 anos e meio de prisão”, afirmaram os dois ministros em um comunicado.

“Os governos do Canadá e da França estão muito preocupados que Husein Derakhshan está sendo mantido em solitária no Irã, em violação aos seus direitos fundamentais. Seu caso, que constitui uma afronta à liberdade de expressão e informação, é uma prioridade para nossos governos”, acrescentaram.

“Também solicitamos que o Irã reconheça a dupla nacionalidade de Derakhshan, para garantir-lhe acesso aos serviços consulares, de acordo com os tratados de Viena”, finalizam os ministros.

No fim de setembro, um site ligado às autoridades iranianas disse que Derakhshan, um jornalista considerado um dos primeiros blogueiros no idioma do país, havia sido condenado a 19 anos de prisão por ajudar países inimigos, promover movimentos contrários à revolução islâmica e difamar pessoas do regime.

A informação não foi confirmada nem desmentida por Teerã.

Derakhsan foi detido em 2008 e, segundo associações de defesa dos direitos humanos, desde então tem sido mantido na prisão, sem qualquer comunicação, visita de familiares e de um advogado.

/ EFE

