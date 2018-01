Candidatos mais falados no Twitter - Link - Estadão

Uma ferramenta independente chamada Experimento acompanha em tempo real o número de tweets mencionando cada um dos três principais candidatos.

A interface vai exibindo as imagens dos usuários que twittaram os candidatos, e cada foto forma um mosaico com o rosto de Marina, Serra e Dilma.

No fim da manhã, a candidata mais comentada era Marina Silva. Termos relacionados a ela, como #ondaverde, estão entre os Trending Topics mundiais neste domingo. Dilma vinha em segundo, e Serra era o terceiro candidato mais comentado. O site não contabiliza as menções a Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL.