Cantor do Black Eyed Peas é novo diretor de inovação da Intel - Link - Estadão

O vocalista do Black Eyed Peas will.i.am conseguiu um trabalho na Intel para ajudar a inovar a forma como música e outros conteúdos multimídia são usados em smartphones e tablets.

O músico, vencedor de Grammy, foi apresentado na terça-feira como o novo diretor de inovação criativa da Intel, já com o crachá de identificação da empresa, em uma conferência interna de vendas em Anaheim, na Califórnia.

“Quase tudo o que eu faço envolve processadores e computadores, então quando eu vejo um chip da Intel eu penso em todas as mentes criativas envolvidas que ajudam a ampliar minha própria criatividade,” disse o cantor em comunicado.

Will.i.am, cujo nome verdadeiro é William Adams, é conhecido por sua carreira na banda Black Eyed Peas e por seu videoclipe do presidente Barack Obama “Yes We Can”, um sucesso no YouTube que já obteve milhões de visualizações.

“É imperativo que a Intel e outras inovações sejam mantidas à frente da cultura jovem global, que acolhe novos aparelhos e novas formas comunicações e entretenimento,” disse Deborah Conrad, chefe de marketing da Intel.

Ela também disse que a parceria com a empresa era um casamento de entretenimento com tecnologia. Em 2008, will.i.am fez uma parceria com a fabricante do Blackberry, a Research In Motion, para ajudar a unir redes sociais com multimídia.

